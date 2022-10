Azt mondja, bármiből lehet játékot, fejlesztőeszközt készíteni. A tanáriban az asztalán gyakran kupakok, matricák, parafadugók sorakoznak. Névjegykártyák, régi újságcikkek, gyümölcsmagok, ezekből mind játékok készülnek. Az egyik kolléga, Feri bácsi vérnyomáscsökkentő gyógyszerének kupakja is kiválóan felhasználható társasjátékokhoz.

A gombok is remekül hasznosíthatók ezeken a foglalkozásokon, hiszen meg lehet őket különböztetni méret, szín, forma és a lyukak száma szerint is. A tetőtéri tanterem falán több, gombokból készült alkotás látható. Az alapanyagot a gyerekek gyűjtik, a művet a tanárnő készíti, felvarrja a gombokat a vászonra. A falon egy piros és egy fehér színű szív mellett egy gyönyörű fa látható. Ezek mind az ő munkái. A fánál még a rá eső fényre is figyelt, a lombkorona bal felső részét süti a nap, ezért azok világosabb, csillogó gombokból készültek.

Most egy karácsonyfán dolgozik, ehhez fényes, füles fémgombokat gyűjtenek a gyerek. Ahogy gyűlik az alapanyag, úgy formálódik a karácsonyfa és díszítése.