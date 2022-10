– Ilyenkor összejönnek a vidék lakói, hogy kifejezzék hálájukat az idei termésért – mondta az egyik szervező, a helyben élő és gazdálkodó Mészáros Sándorné. A szombati rendezvény sorrendben már az ötödik volt, és immár nemcsak a közvetlen környékről, de például a Dunántúlról és Pest megyéből is érkeztek ide vendégek.

– A gazdaélet szép, de küzdelmes – osztotta meg velünk tapasztalatait. Hozzátette: öröm számukra, hogy évről évre jönnek fiatalok letelepedni, kipróbálni ezt az életformát.

– Jelenleg Bogárzón 25 család lakik, az egész Makó környéki tanyavilágban pedig mintegy kétszáz – tudtuk meg.

Vass Gábor, a Csanád és Térsége Gazdakör elnöke azt mondta, bár az idei év az időjárás szempontjából nagyon rossz volt, az aszály óriási pusztítást végzett a földeken, azért bizakodnak.

– A kukorica kilencven-száz százaléka odalett Csanádban, a napraforgó hatvan-hetven százaléka úgyszintén. Még örülhetünk annak, hogy a gabonafélék felét be tudtuk takarítani – sorolta. A földeken egyébként még két-három hétig van munka. Azt is elmondta, a gazdaköri tagok közül is csak kevesen élnek már tanyán. A hagyományokat azonban igyekeznek ápolni.