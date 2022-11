"Célba értünk! Hálásan köszünjük a sok szeretet, támogatást! Jelentkezünk részletekkel amint tudunk!" - ez a három mondat került ki kedd délután a P2B Pusztaszer to Bamako 2022 facebook oldalra, egy fotó kíséretében, ami a célban mutatja a két pusztaszeri résztvevőt. Azt már tavaly decemberben megírta lapunk, hogy túra kategóriában a pusztaszeri Hamza Ernő és Berecz Richárd is elindul a nevezetes ralin. Beszámoltunk a készülődésről, az autó építéséről, turbózásáról és a Covid miatt márciusra halasztott rajtról. Az is elmaradt, a hivatalos start végül október 24-én volt Tangerben - a részletekről korábbi cikkünkben olvashatnak.

Megírtuk: a pusztaszeri résztvevők tanszereket, laptopokat, iskolában használható eszközöket vittek magukkal, illetve szállíttattak Afrikába, ezzel támogatva egy helyi iskolát. Kettejük közül Ernő a rutinosabb, kétszer már a legendás elődön, a Dakaron is részt vett. A sok évnyi túrázás után 2020-ban határozták el, nekivágnak a nagy kalandnak hűséges társukkal, a Lada Nivával. A kaland részleteivel később jelentkezünk.

A Budapest-Bamako ralin egy szegedi csapat is elindult. A KAM Home Goes 2 Bamako facebook oldalára szintén kikerült ma egy videó, az egyszavas mondattal: "Megérkeztünk". Muráti Kamilló és Botyánszky Bence videójából kiderül: nagyon elfáradtak, de minden rendben.