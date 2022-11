A klub elnöke, Tóth Istvánné Rózsika elmondta: annak idején, több évtizeddel ezelőtt a régészeti feltárásokat személyesen is látta és megfigyelhette az ottani munkát. A templomrom a falunak az egyetlen híres történelmi emlékhelye, melyet fontosnak tartanak megőrizni, a környékét rendben tartani, csinosítani. A már említett faültetésre olyan sok növényt kaptak, hogy azokkal jó nagy területet határolhattak el a közelmúltban.

Ezzel régen dédelgetett terv teljesült a faluban, vagyis a Bogár-háti műemléki terület fokozatos alakítása, rendbehozása. Korábban a tájékoztatótáblát cserélte ki az önkormányzat, most fát ültettek – többfajta csemetét – nagy szeretettel és remek hangulatban az önkéntesek, a Nyugdíjas Klub tagjai kiegészülve a Csengeléért Egyesülettel és a polgármesteri hivatal munkatársaival. Az önkormányzat egyébként mindenben támogatja az egyesületet és a nyugdíjas klubot is. Érdekesség, hogy az ültetést eredetileg fúróval akarták végrehajtani, de a motort berántó zsinór elszakadt, így maradt a hagyományos, az ásós technika. A társaság így is jól haladt, nem kellett két óra sem a telepítésre. Főként akácot és szivarfát ültettek, de helyet kaptak bokrok is a csinosítandó területen. A munkába besegítettek a polgármesteri hivatal munkásai is.

A résztvevők úgy nyilatkoztak: remélik, megérik, hogy itt, a most telepített fák árnyékában sütögethetnek szalonnát. Addig is biztosan találnak még valami szépítendőt a faluban, esetleg éppen a templomromnál.