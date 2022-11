– A Szeretem Vásárhelyt Egyesület idén már ötödik alkalommal hirdette meg a jótékonysági naptárakcióját. Asztali naptárunk ezúttal is vásárhelyi fotókat tartalmaz, amit ezúton is büszkén ajánlok mindenkinek, azoknak is, akik vásárhelyiek, vagy bármilyen kötődésük van a városhoz. A képeket fotóművészek készítették. Közel két évtizeden át adott otthont Hódmezővásárhely a fotószimpóziumnak, ahol az ország neves fotóművészei alkottak egy-egy tematika mentén. Ezekből a képekből láthatnak összeállítást a naptárok leendő tulajdonosai – mondta Juhász Tünde, az egyesület egyik alapítótagja.

A naptárakció különlegessége, hogy a bevételt az egyesület jótékonysági célra ajánlja fel. Idén a Klauzál utcai Szivárvány Otthonnak szeretnének segíteni a terápiás szoba kialakításában.

A naptár 1500 példányban jelent meg és 1500 forintba kerül. Hét helyszínen lehet megvásárolni, a Teleki-, a Móricz Zsigmond- és Majolika gyár melletti zöldségesboltban, az Ótemplomi egyházközség Zrínyi utcai irodájában, az Inda virágboltban, az Andrássy úti dohányboltban és a Népkerti Sörözőben.

Juhász Tünde elmondta, az előző évekhez hasonlóan idén is nagy az érdeklődés a naptáraik iránt. Több cég is vásárol belőle dolgozóiknak, üzleti partnereiknek.

A naptárokkal az előző években magánszemélyeket és intézményeket is támogattak, például az azóta sajnos elhunyt Sándor Ricsikét, Béres Vikit, a Kozmutza intézményt, az Aranyossy-iskolát és most a Szivárvány Otthont.