A járványhelyzet miatt 2020-ban és tavaly is elmaradt a Legszebb konyhakertek program eredményhirdetése, így most három év terméséből válogathattak az ítészek. A kertművelők három kategóriában mutathatták meg birodalmaikat, a zöldséges és gyümölcsös mellett balkonon termesztett növényekkel is lehetett pályázni a tizedik alkalommal meghirdetett versenyen.

Bedő Tamás polgármester megköszönte Máté Attila képviselőnek, ahogy szárnyai alá vette ezt a programot. A városvezető kiemelte, bár a kertművelők idősödnek, mintha reneszánszát élné a kertészkedés.

– Egyre több fiatal és középkorú nevel növényt hobbiból, mert jó elfoglaltság kiskertet művelni. Ezt bizonyítja, hogy három mezőgazdasági bolt is megél a városban – fogalmazott a polgármester.