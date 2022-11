A 120 férőhelyes Sófalvy előadóterem szinte teljesen megtelt érdeklődő középiskolásokkal és szüleikkel. A jelentkezési határidő egyre közelít, sokan ezekben a hetekben döntik el, hová is szeretnének menni továbbtanulni az érettségi után. A pályaválasztásban nyújtott segítséget a vásárhelyi nyílt nap.

– Három nyílt napot tartunk, hogy az érdeklődők megtalálják a számukra megfelelő időpontot. A mostani nyílt napunkra nagyon sokan jöttek el, ami nagy örömmel tölt el bennünket – mondta Mikó Edit, a kar dékánja. Reményét fejezte ki, hogy ez a létszám is azt bizonyítja, elért a fiatalokhoz az az üzenet, amely szerint érdemes a mezőgazdasági pályát választani. Az érdeklődők a Dél-alföldi Régióból érkeztek, Orosházától Szentesig, Bajától Makóig, Szegedtől Kecskemétig.

– A hallgatóink nagy része is a Dél-Alföldön él. Földrajzilag szerencsés helyen található intézményünk, a mezőgazdaság szívében. Hallgatóink közül sokan a mezőgazdaságban nőttek fel, családjuk is gazdálkodik. De vannak olyanok is, akiknek nincs ilyen indíttatásuk, de tapasztalataink szerint ők is nagyon megszeretik az agráriumot és hivatásként tekintenek rá – mondta.

Mikó Edit hangsúlyozta, a mezőgazdaság, az élelmiszer alapanyag-előállítás szerepe felértékelődött.

– A mai mezőgazdaság már nem ugyanaz, mint mondjuk 20 éve. Már ezen a területen is alkalmazzák a robotikát, az űrtechnológiát. Ehhez már egészen más kompetenciákra van szükség, mint akár 20 évvel ezelőtt, de a 20 évvel ezelőtti technológiát is ismerni kell.

A nyílt napon Mikó Edit dékán köszöntője után Csiba Anita főiskolai docens tartott előadást a precíziós gazdálkodásról. Komarek Levente oktatási dékánhelyettes a képzésekről beszélt, Hupuczi Júlia beiskolázásért felelős dékánhelyettes a duális képzésről tartott tájékoztatót, Mészárosné Herbicz Katalin osztályvezető pedig a felvételi eljárás legfontosabb elemeit mutatta be.