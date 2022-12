Az immár 10. éve elindított Karácsonyi Boldogság Manó jótékonysági akció keretében az alapítvány önkéntesei idén is több ezer játékot gyűjtöttek össze az ország különböző részeiről, sőt, még külföldről is csatlakoztak az akcióhoz, hogy azok örömöt varázsoljanak a nehezebb sorsú gyermekek szívébe karácsony ünnepén.

A jótékonysági akció hajtóerejét idén is ugyanaz a cél adta, mint előző években, egyrészt örömet okozni sok-sok gyermek számára karácsony alkalmából, akiknek sokszor a hétköznapi szükségleteik biztosítása is csak egy álom, másrészt elültetni bennük, szüleikben vagy épp közösségvezetőikben azt az érzést, hogy ők is fontosak, harmadrészt pedig összefogni azokat a magánszemélyeket és vállalkozásokat, akik tenni szeretnének a szegényebb sorsú gyermekekért.

Az alapítvány budapesti központja, dél-magyarországi csoportja, valamint vidéki lelkes önkéntesei és rengeteg segíteni vágyó ember összefogásának eredményeképpen nyolc hátrányos helyzetű közösség és több száz család gyermekei lettek megajándékozva Debrecenben, Szegeden, Bólyon, Tatabányán, Budapesten, illetve Kárpátalján a Karácsonyi Boldogság Manó jótékonysági akció keretében.

– Olyan időszakban élünk, amikor különösen fontos, hogy figyelmet fordítsunk egymásra. Nem mehetünk el szótlanul a nehezebb sorsú életek mellett. A mai gyorsan változó és kihívásokkal teli világunk szinte valamennyi család, közösség életére hatással van, mely különösen sújtja az amúgy is hátrányos helyzetű családok életét, hétköznapjait. Persze az alapítványnál nem gondoljuk, hogy egy-egy játék, könyv, kedves szó és mosoly megoldás lenne ezen nehézségekre, viszont amikor átadjuk az ajándékokat, akkor látjuk igazán, hogy nem is az ajándék a legnagyobb érték, hanem az, hogy a gyermekek, szülők, közösségvezetők megtapasztalhatják, hogy fontosak, gondolnak rájuk és számíthatnak mások segítségére – fogalmazott Novák Antónia, az alapítvány elnöke.