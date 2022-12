Az épületegyüttes központi udvarán lévő toronyóra évtizedekig állt, míg végül a HA8 KCI azonosítót használó Makói Rádióamatőr Klub tagjai 2015-ben vállalták, hogy saját kezűleg megépítik a szerkezetet, számlapját pedig az egyik pedagógus, Vargáné Tóth Magdolna készítette el. Ünnepélyes avatására a 2015–16-os tanévnyitó alkalmával került sor.

Az óra egy ideig mutatta is a pontos időt, mígnem 2019-ben, a tető újrabádogozásakor a szerkezet megázott és tönkrement. Most ugyanaz a csapat javította meg, amelyik annak idején működőképessé tette, mi több, automatizálták is. Mostantól minden délben műholdról kéri le a pontos időt és ehhez igazítja magát a nagyjából két cipősdoboznyi méretű szerkezet.

Az óra számlapját egy felajánlásnak köszönhetően már éjszaka is lehet látni, egy led-lámpa világítja meg.