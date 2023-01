Igazi havat még nem láttunk ezen a télen, de a hóvirág már megérkezett. Szegeden a Bimbó utcában láttuk meg az elsőket, de egy Petőfi sugárúti kertben is virágoznak már, Budapesten egy XI. kerületi társasház udvarán bukkantak fel a tavasz első hírnökei. A szo­­katlanul eny­he, kora tavaszi időjárás a természetet is megtréfálta. Január 12-én ké­szült ez a felvétel, azon a na­­pon, amikor országszerte a 80 évvel ezelőtti doni katasztrófa áldozataira emlékeztek az emberek. Akkoriban még mások voltak a telek. Kiadós havazásokkal, komoly éjszakai fagyokkal jártak együtt. Ha hiszik, ha nem, még itt, a Kárpát-medencében, sőt, Szegeden is előfordult, hogy éjszakánként mínusz 20, sőt, majdnem mínusz 30 Celsius-fokot mértek! De ez a tél más lesz, talán az egyik legmelegebb, mi­­óta a meteorológiai felmérések készülnek.

A hóvirág az egyik legkoráb­ban nyíló hagymás virág, ami a hóolvadás utáni napokban, hetekben veszi birtokba a kerteket. Számtalan hiedelem kö­­­­tődik hozzá. A keresztény kul­­túrában Mária virágának és a remény szimbólumának is tartják. A legenda szerint a Pa­­radicsomból kiűzött Ádámot és Évát vigasztalta bizakodást keltő látványával.