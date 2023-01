A Nevezetes, nagy fák a Tisza mentén elnevezésű vezetett túra ártéri mocsárréteken, fás legelőkön át halad, miközben rendkívüli méretű fákat keresnek fel a résztvevők és tájtörténeti érdekességekkel ismerkednek. A tervezett tíz kilométeren át Albert András természetvédelmi őrkerület-vezető navigálja a természetjárókat, aki kitűnően ismeri a hullámtér sajátosságait, múltját és jelenét.

Az ártéri jellegzetességek mellett a korabeli vízgazdálkodásról, természetvédelmi szempontokról, legeltetéses gazdálkodásról is sok érdekességet mesél. A túrán megismerhető tekintélyes méretű nyárfák is különleges történeteket őriznek. A Mártélyi Tájvédelmi Körzet legnagyobb fáinak törzskerülete öt-hat méter feletti, magasságuk gyakran eléri a negyven métert. Egy országos adatbázis szerint itt található az ország legméretesebb fája, törzsének átmérője tíz méternél is több.

Találkozó január 28-án, szombaton 9 órakor Hódmezővásárhelyen, a Bodzási út végén. Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlásával lehet, amelyet a helyszínen a túravezetőnek kell bemutatni. Részletek a Kiskunsági Nemzeti Park weboldalán a programok menüpontban. A tervezett táv 10 kilométer, nagyjából 4 óra. A túrával kapcsolatos kérdésekkel Albert András elérhető a 06/ 30/ 481-2887-es telefonszámon, valamint az [email protected] elektronikus levelezési címen.