Bár a síszezon csúcsa a karácsonyi ünnepekkel elkezdődött, a meghosszabbított téli szünetnek köszönhetően pedig a héten is sokan tervezték, hogy a hideg sportoknak hódolnak, az Európa-szerte meleg időjárás sokak szabadságát meghiúsította. A síkölcsönzőkben legalábbis azt tapasztalják, hogy az átlagosnál többen mondják vissza vagy egy későbbi időpontra foglalják át lekötött síelésüket - egész egyszerűen azért, mert nincs hó még a távolabbi hegyekben sem.

– Ausztriában az alacsonyabb területeken például túrázókat szállítanak a sífelvonók, de még Franciaországban, vagy a szegediek által kedvelt Dél-szerbiai hegyekben is szinte alig van alkalmas terep ehhez a sporthoz – mondta el Vály Bence, az Alpoksí üzletvezetője. A Bocskai utcai kölcsönzőben úgy tapasztalják, a szezon egyre inkább január-februárra tolódik át amiatt, hogy a tél eleji időjárás bizonytalan hóhelyzetet eredményez.

– A kisgyermekes családok sok esetben nem is elsősorban a sport, hanem a hó miatt terveznek ilyen kirándulásokat, hiszen a szegedi gyerekek nem is igazán látnak már ilyet itthon. Ha viszont a környező országok hegyeiben sincs, inkább nem utaznak – beszélt a mostani helyzetről az üzletvezető.

Hozzátette: a szezon ettől még nem rövidült le, ugyanis márciusban is még sokan mennek amolyan télbúcsúztató, tavasz eleji síelésre, amelynél már sokkal könnyebben elfogadják a tavaszias, enyhe időt.

A síelés köztudottan nem olcsó sport, szerencsére azonban nem feltétlenül kell az ehhez szükséges eszközöket megvásárolni, hiszen szinte minden bérelhető. Vály Bence elmondta, aki Szegedről viszi például Ausztriába a felszerelést, 1 heti kölcsönzésért fizet annyi pénzt, mint ha ott helyben egyetlen napra bérelné ki ugyanazokat.

– A legszükségesebb felszereléscsomag, azaz a bot, a cipő és a léc 2500 forintba kerül naponta, de az összes többi kellék is bérelhető overáltól a sisakig. Gyerekeknél például, akik évente kinövik a ruhákat, nagyon hasznos, hogy egy heti sportolásért nem kell mindent megvásárolni, de például lécek esetében is ez a jobb megoldás, hiszen még a rendszeresen síelők is megtehetik, hogy mindig a legújabb típusokat viszik magukkal. Mi ráadásul vezetjük is minden vendégünkről, mikor mit kölcsönzött, így vissza tudjuk keresni, ha valami nagyon bevált neki vagy éppen ellenkezőleg: ha másra lenne szüksége – magyarázta az üzletvezető.

Náluk egyébként a teljes sícsomag 5 napra nagyjából 20 ezer forintba kerül, ebben csupán a kesztyű és a zokni nincs benne, azokat ugyanis higiéniai okból nem lehet kölcsönözni.

A 9 éves Emma és az 5 éves Emili is síelni készül a családdal, léceiket személyesen választották ki tegnap maguknak. Mindkettőjükében természetesen a rózsaszín dominál, Emilinek még a sisakja is ilyen lesz. Emma inkább a bakancsban lesz extrém, ő ugyanis abból narancssárgát választott. Megjelenésükkel tehát már biztosan elégedettek lesznek, de mint mondták, a síelésben nem ez a legjobb.

– Hanem az, hogy hóban lehetünk – mosolyogtak.