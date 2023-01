Szegedi hírek 29 perce

Megkezdődtek a szakmai versenyek

Mintegy 500 diák versenyez 37 szakmában a most kezdődött tanulmányi versenyek vármegyei elődöntőiben. Már az írásbeli fordulónak is volt tétje, hiszen a 60 százalék feletti eredmény mentesít az év végi szakmai vizsga alól. A legjobbak azonban akár a világversenyig is elmenetelhetne

T. K. T. K.

Írásbeli fordulóval kezdődtek meg a kamara szakmai versenyei. Fotó: Karnok Csaba

Megkezdődtek az országos szakmai tanulmányi versenyek vármegyei elődöntői Szegeden. A Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny elődöntőin 37 szakmában mintegy 500 tanuló versenyez majdnem 3 héten keresztül a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, a kamarai székházban. Csütörtökön a pincér, szakács és a kettőt ötvöző, érettségi szintű vendéglátás-szervező képzésen részt vevő diákok adtak számot tudásukról.

Megkezdődtek a szakmai versenyek - Galéria: Karnok Csaba

– A vármegye 18 szakképző intézményéből 500 fiatal jelentkezett a versenyre. Összesen 37 szakmából mérhetik össze tudásukat január 24-ig – mondta el lapunknak Beregszászi Ferenc, a kamara duális képzési tanácsadója. Az iskolák legjobb végzősei kaptak lehetőséget, melyet azért is érdemes kihasználni, mert ha 60 százalék feletti teljesítményt nyújtanak, mentesülnek az írásbeli szakmai vizsgájuk alól. – Annak pedig, aki a gyakorlati vizsgán is így teljesít, 30 többletpontot írnak jóvá a felsőoktatási felvételi során – tette hozzá Beregszászi Ferenc. – Kicsit izgulunk, de azért ez nem olyan, mint éles vizsgahelyzetben – mondta Kalmár Marianna. Ő és két osztálytársa a Tóth János iskolából érkeztek, mindannyian szakács szakmát tanulnak. Ők 60 percig vizsgáztak, a vendéglátás-szervezők azonban háromszor ennyi ideig. Például a hódmezővásárhelyi Corvin iskola diákja, Kiss Csanád. – Már letettem az érettségit, van rutinom az ilyen helyzetekben, szóval nem aggódok emiatt – mondta. Az írásbeli forduló eredményét február közepén hozzák nyilvánosságra. A legjobban teljesítők bekerülnek a középválogatóba, ahol gyakorlati tudásukról adnak majd számot. Az összesített eredmény szerinti legjobbak kapnak lehetőséget, hogy az országos döntőbe is bekerüljenek. Ezt a Szakma Sztár Fesztiválon rendezik meg április végén Budapesten, a HungExpo területén. A kiemelkedő eredményt elérő versenyzőket meghívják a WorldSkills és a EuroSkills nemzetközi versenyek hazai válogató versenyeire, melynek győzteseiből kerülnek ki azok a fiatal szakemberek, akik képviselhetik Magyarországot a nemzetközi szakmai versenyeken.

