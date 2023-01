Jobb esetben a gyerekek nyitottak arra, hogy újabb és újabb mozgásformákat próbáljanak ki. Egészen addig, amíg nem találják meg a nekik tetszőt. Az első találkozás, a pozitív élmény egy életre meghatározó lehet. Hiszen a sport kihat az élet számtalan területére, segíti a testi és lelki fejlődést, befolyásolja az iskolai teljesítményt, fejleszti a kommunikációs készségre, de meghatározó lehet a munkában, a társas kapcsolatokban. Ezt egyértelműen megerősítette az a fiatal hódmezővásárhelyi középiskolás lány, aki nemrégiben országos csúcsot döntött a Cegléden megrendezett Erőemelő Magyar Bajnokságon. Jucha Ada Imola egy év alatt küzdötte fel magát a legjobbak közé. Sokféle sportot kipróbált, míg el nem varázsolta az erőemelés. Lapunknak úgy nyilatkozott: a sport egyértelműen kihat a hétköznapjaira, élete más területeire, így például a tanulásra. Sokkal inkább kitartó, mióta erőemeléssel foglalkozik.

Máté Hunor, a Hód Úszó SE, így Ugrai Panna edzője pedig úgy fogalmazott lapunknak: az első benyomás rendkívül fontos a medencében, de az edzések, a közeg hangulata ugyanilyen meghatározó lehet. Szerinte legalább ennyire hangsúlyos az edző, a sportoló és a családja közötti kölcsönösség, az őszinte viszony, a kiegyensúlyozott kommunikáció. Azt is elismerte: némely korosztály egyre nehezebben motiválható, nehezen megszólítható, esetükben különösen fontos a személyes élmény ereje.

A döntést segíti a Hogyan válasszak sportágat? című könyv azzal, hogy bemutatja az aktuális nyári és téli olimpiai sportágakat. – Kiadványunk arra ösztönözné a fiatalokat, hogy a számítógépek és a mobiltelefonok világa mellett találják meg azt a sportot, ami az alkatukhoz és a személyiségükhöz leginkább illik, hogy örömüket lelhessék abban, amit csinálnak – fogalmazta meg Nagy János volt birkózó olimpikon, a kötet szerzője és főszerkesztője. Hozzátette: a sport az egyetlen olyan eszköz a kezünkben, amellyel saját magunk tudjuk megőrizni az egészségünket. A kötetben olvasható szempontok, vagy a sportorvosi szakvélemények is a döntést segíthetik. De az is izgalmas adalék, hogy a nemzetközi sportszövetségek elnökei is hozzáteszik személyes véleményüket arról, miért érdemes az adott sportágat választani.