Mint Fekete Mihály, az újonnan alakult egyesület elnöke közölte, az közösség neve magában foglalja céljaikat: az egyesületet olyan emberek alapították, akik a Tiszát szívügyüknek tekintik, ott horgásznak, túráznak.

Emellett a helyi kishajó kikötő függőben lévő sorsa is nyomós szerepet játszott az új egyesület életre hívásában. A több mint húsz alapító tag legtöbbje kishajóval is rendelkezik, amelyeket a csongrádi kikötőben „parkoltatják”. A helynek azonban jelenleg nincs üzemeltetője, miután az eddigi működtetővel az önkormányzat szerződést bontott. A kikötőt még 2019-ben építtette az önkormányzat egy határon átnyúló pályázat segítségével, az úszóművön a kikötőiroda mellett helyet kapott mosdó, tusoló és egy melegítőkonyha is, így komfortos körülmények várták a Tiszán hajózókat.

Az elnök hangsúlyozta, semmiképpen sem szeretnék, ha ez a kikötő valamilyen formában elkerülne a városból, ragaszkodnak a helyi üzemeltetéshez.

– Az a célunk, hogy ez a kikötő hosszútávon Csongrádon maradjon. Nagyon örülünk, hogy van egy ilyen lehetőség, szeretnék egy fejlődő pályára állítani a kikötőt – szögezte le Fekete Mihály. Hozzátette, ha a Csongrádi Tiszabarátok Egyesülete nyerné el a kikötő üzemeltetését, akkor terveik szerint elsősorban csónakok és kishajók köthetnének ki ott. Kiemelte, egy megfizethető árú kikötőt szeretnének biztosítani a helyi horgászoknak, kishajóval rendelkező csongrádiaknak.

Az újonnan alakult egyesület kiáll az eredetileg Csongrád-Bokrosra tervezett vízlépcső mellett is. A civil szervezet tagjai hangsúlyozták, az ügyben szeretnének egy városi fórumot is tartani.