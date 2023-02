Közben a Csengele ház udvarán gyűltek a jelmezesek, eljátszottak egy lánykikérést – a játék kedvéért a vőlegény is nő volt –, esküvőt, vőfély és pap is került. Előbbi legalább 50 évig űzte ezt a népszerű mesterséget, utóbbi viszont csak a szombati alkalomra öltötte fel a „reverendát” – képes Bibliát szorongatott –, utána indult a jelmezes menet, busómaskarások is akadtak köztük, és velük tartott a szatócs quatro, egy négykerekű kézikocsi mindenféle alkoholos és alkoholmentes itallal megpakolva. Előbbire a hideg, esős időben nagy szükség volt.

Többen megjegyezték, az időjárás miatt talán kevesebben érkeztek, mint az előző években, de a jókedv a megszokott volt.

– Mulatni kell, buli az egész élet, és ezt csakis így szabad felfogni – hallatszott a jó tanács. Állíthatjuk: ezt mindenki megfogadta Csengelén.