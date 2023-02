– Egyesületünkben szakosztályokon keresztül zajlik a szakmai munka. Van méhész, juh, lótenyésztő, növénytermesztő és agrártörténeti szakosztályunk, utóbbi egyik ága a pásztoréletet kutatja. A gazdanapon pásztorrelikviákat is bemutatunk – emelte ki az elnök.

A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal is várták. Lehetett agyagozni is, sőt, kukoricát morzsolni, ami rendkívül nagy sikert aratott a kicsik körében.

– A morzsolást több évvel ezelőtt hoztuk be a programok közé. Ami a hajdani gyerekek életében teljesen természetes volt, arra a mai városi gyerekek rácsodálkoznak. Imádják a morzsolást. Vödrökbe tettünk ki különféle magvakat, hogy meg tudják különböztetni a kukoricát, borsót, napraforgót, zabot. Ne csak az autóból lássák az út melletti táblákban a növényeket, hanem azok termését is megismerjék. Ahogy látjuk, a gyerekek örömmel túrnak bele a kezükkel a vödrökbe, és ezzel is gyarapodik az ismeretük – fogalmazott Perényi János.

A gazdanap tehát a két hét múlva esedékes gazdabál előfutára. Február 18-án délelőtt 10 órától az agrárkaron szakmai fórumot rendez a Gazdasági Egyesület, 14.30-kor pedig a hagyományos lovasbandériumi felvonulást láthatják majd a vásárhelyiek, a napot pedig a bállal zárják.