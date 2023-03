Érdeklődőnek álcázta magát a szervező

Bár kucsmagomba-vadászatra indultunk, Orsi elmondta, valószínű, hogy inkább téli fülőkét, júdásfülgombát, piros csészegombát és tobozfülőkét találunk majd többet és így is lett. Az egyik legkorábban gyűjthető és ehető gomba Magyarországon a kucsmagomba: némi szerencsével már márciusban-áprilisban is rá lehet bukkanni. Balogh-Stampf Mariann, a szervező Móra-Tourist Nonprofit Kft. ügyvezetője is eljött, érdeklődőnek álcázta magát. Tőle tudtuk meg, hogy a tavalyi után ez a második túra, és annyian jelentkeztek, hogy voltak akiket el kellett utasítani, hogy ne váljon kezelhetetlenné a tömeg. Legközelebb ősszel szerveznek gombatúrát, az még a tavaszinál is népszerűbb szokott leni.

Aki csak az ásotthalmi erdő miatt jött

Molnár Hedvig, a szegedi Medicina Könyvesbolt boltvezetője kis fonott garabolyával barátnőivel szintén érdeklődőnek álcázta magát. Elárulta, őt igazából az ásotthalmi erdő érdekelte.

Itt van a közelünkben, ez az egyetlen elérhető erdő. Fel akartam fedezni

– mondta. Azért igazi gombászokkal is találkoztunk, rögtön a legnagyobbal, Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával.

A behálózott informatikus

A gombászás népszerűségét firtató kérdésemre azt válaszolta, az embereket megszólítja a természet, ami különböző életkorban, de mindenkivel előfordul. Vele is ez történt. Sokat túrázott és elkezdték érdekelni a gombák. Egy intenzív tanulási folyamatot követően ötéves egyetemi képzést végzett el, környezetkutató végzettséget szerzett, pedig korábban informatikával foglalkozott. Pont úgy járt, mint a gazdanövények, amelyek szimbiózisban élnek a gombával.

Elért, behálózott és azóta a szolgája vagyok

– írta le a gombákkal való kapcsolatát a szakember.