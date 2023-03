– Felkavaró volt, de leginkább csak a tudat, hogy máris itt van, amikor még nem készültünk fel rá – idézte fel az édesapa.

– De volt bőre, négy végtagja, szóval jobb volt a látvány, mint amire számítottunk.

A családnak 3 hónapig a PIC volt az otthona, ahol, mint mesélték, emberileg és szakmailag is tökéletes ellátást kapott Dávid.

– Ráadásul velünk is foglalkoztak. Megkérdezték, mire van szükségünk, hoztak kényelmesebb széket, egy idő után az ellátásba is bevontak bennünket, szóval nem éreztük láb alatt lévő aggódó szülőknek magunkat. Nyugalom és biztonság vett körül ott bennünket – sorolta Beáta.

Dávid egyéves volt, amikor a Korábban Érkeztem Alapítvány megnyitotta Koramentorházát.

– Ott voltunk a megnyitón és azóta is ez a második otthonunk. Nem lehetünk eléggé hálásak azokért az egyéni fejlesztésekért, amit a fiunk itt kapott. Valószínűleg rengeteg pénzbe került volna, ha ezeket magánúton nekünk kellett volna finanszírozni. Ráadásul társaságban voltunk: Dávid gyerekek között, mi pedig sorstárs szülőkkel tudtunk beszélgetni, akik adott esetben saját tapasztalataik alapján tanácsot is tudtak adni. De sokszor nem is a problémákról beszélgettünk, egyszerűen csak kikapcsolódtunk arra a pár órára, amit itt töltöttünk – mesélt élményeikről az édesanya.

A szülők úgy fogalmaztak, a koraszülött intenzív osztályon megmentették Dávid életét, majd pedig hónapokig szerették és vigyáztak rá, azt pedig, hogy teljesen egészséges, a Mentorház fejlesztéseinek köszönhetik, melyeket az intézmény ma már kizárólag a befolyó 1 százalékos felajánlásokból finanszíroz. Ezért ünneplik Dávid születésnapján őket is.