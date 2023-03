Kiemelt figyelmet fordít az utánpótlásra az elsősorban harművészeti sportágakkal foglalkozó Makó Budo Klub

– mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján az egyesület elnöke, Márton Imre.

Mint elhangzott, a klubnak 6 szakosztálya van. Háromban nincs külön utánpótlás-edzés; az aerobiknál, a kick-boxnál és a taekwon-donál van így. Hogy a külön edzés megoldható-e, az például az edzők elfoglaltságán és a teremkérdésen múlik. A közös edzés mindenesetre nem könnyíti meg az edzők dolgát, hiszen olykor fókuszálni kell egy-egy versenyzőre, de azért előnyei is vannak a dolognak.

Fotó: Szabó Imre

Így a kisebbek maguk előtt láthatják, kitartó munkával hova lehet eljutni

– hangsúlyozta az elnök. Szét van bontva viszont az utánpótlás-nevelés az ökölvívás, az aikido esetében, a battodonál pedig 12 éves korban lehet csak kezdeni az edzéseket.

Fotó: Szabó Imre

Márton Imre arra is felhívta a figyelmet, hogy a tudatos utánpótlás-nevelésnek versenysikerekkel is igazolható eredményei vannak. Erre jó példa a fiatal válogatott ökölvívó, Körömi Ábel, aki számos érmet hozott már eddig is haza különböző hazai és nemzetközi versenyekről, Európa-bajnoki ezüstöt is, és egészen kis korában, óvodásként kezdte a sportág művelését Kis Ferenc edző irányításával.