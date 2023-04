Mihályi Géza főszervező a szegedi klub képviseletében elmondta, hálásak a Zue.hu Szegedi Vízilabda Egylet játékosainak, hogy jelenlétükkel ők is támogatták a programot. Kiss Csaba vezetőedző elárulta, minden jótékony célú rendezvény mellé szívesen odaállnak, a diabétesz kapcsán azonban érintettségük is van, hiszen egyik játékosuk, Leinweber Olivér is cukorbeteg.

– Őt is támogatjuk azzal, hogy eljöttünk és mindenki mást is, aki hasonló problémával küzd, emellett pedig azt is megmutatjuk, hogy a sport és a diabétesz nem zárja ki egymást

– tette hozzá.

A közös bemelegítés után a töltésen teljesíthették a résztvevők a kijelölt 4 vagy 10 kilométeres távokat. Minden futó ajándékcsomagot kapott, a rendezvény helyszínén pedig vércukormérésre és inBody testelemző mérésre is volt lehetőség. A rendezvény bevételéből a Diabeteses Gyermekeket Támogató Egyesületet segíti a Szeged Első Lions Club. Román Rita, az egyesület vezetője elmondta, a pénzből egyrészt tábort szeretnének szervezni, másrészt rászoruló gyerekeknek juttatnak majd belőle eszköztámogatásra.