Első hallásra azt sem lehet tudni, eszik-e vagy isszák az öhömöt, így annyit elárulunk, hogy eszik: ezt a hagymás, szalonnás, krumplis bográcsost és kubikos tarhonyát is lehet majd főzni május 27-én, szombaton az első Öhöm rakparty-n.

A Baross Gábor rakpart Kígyó utcától a Bökényaljáig tartó szakaszán tartott rendezvénnyel elsősorban Csongrád és a Belsőváros népi kultúráját, épített környezetét szeretnék népszerűsíteni a szervezők. Azt is megcélozzák, hogy a város ősi magja a Világörökség várományosi státuszt is elérhesse.

A népi, hagyományőrző hangulatú gasztronómiai rendezvényen persze a közösségépítés is fontos szerepet játszik, a bográcsok mellett könnyebben szökkennek szárba a barátságok.

A főzőknek az asztalok és székek mellett az alapanyagokat és a főző eszközöket is maguk kell hozniuk, de a fáradozást biztosan kárpótolja, hogy az eseményen egy kicsit a múltban is megmerítkezhetnek: külön programrész lesz a csongrádi kubikosokkal, halászokkal kapcsolatos élmények, emlékek felidézése. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy ossza meg a belsővárosi történeteit, ezzel is kifejezve tiszteletünket a korábban ott élők felé.

A főzés során a legszebben terített asztalt és megjelenést is fogják díjazni, sőt, még öhömözés is lesz. De hogy ez mit is jelent pontosan, csak a helyszínen derül majd ki.