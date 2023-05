A kiterjesztett valóság, vagyis az AR rendkívül ígéretes lehetőségeket kínál a divatiparnak, mivel lehetővé teszi a digitális élmények és a valóság összekapcsolását. Az AR használata a divatban lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy interaktív és személyre szabott élményt éljenek át, amely átalakítja a hagyományos vásárlási élményt. Virtuálisan lehet ugyanis felpróbálni az öltözékeket és a kiegészítőket. Ezzel pedig nemcsak a fárasztó ruhapróbákat lehet elkerülni, hanem azt is, hogy ha online rendelünk, vissza kelljen küldeni a terméket, mert az mégsem passzol ránk. De hogy merre halad a divat­ipar és azt hogyan formálja át a mesterséges intelligencia, arról Vizi Noémit, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának doktoranduszhallgatóját kérdeztük, aki évek óta ezen a területen végez kutatásokat, és ebből a témából írja doktori disszertációját is.

Valójában a koronavírus gyorsította fel a mesterséges intelligencia divatipari alkalmazását, hiszen amikor bezártak a boltok, az emberek pánikba es­­tek, hogy hon­­nan lesz új ruhájuk, hol tudnak vásárolni. A cégek ezt felismerték, és elkezdtek online, digitális megoldásokat keresni az értékesítés folytatására. Így sorra elkezdtek webshopot indítani azok a kisebb-nagyobb divatipari márkák, üzletek is, amelyeknek még nem volt. Chatbotot kezdtek alkalmazni, lapozható katalógust hoztak létre, amelyben ha rákattintottunk egy termékre, amely csak egy fehér háttér előtt volt lefotózva, akkor megjelent embereken viselve is. A felmérések szerint sokkal nagyobb valószínűséggel veszünk meg valamit akkor, ha azt láttuk élő emberen viselve

– részletezte Vizi Noémi.



Privát fülke, okostükör



Elmondta, a fogyasztói élmény fokozása érdekében a nagyobb divatipari cégek elkezdték ku­tatni a digitális avatárokban rejlő lehetőségeket is. Ennek két verziója is van. Az egyik az, amikor van egy sematikus alak, akinek be tudjuk állítani a magasságát, testsúlyát, a csípő-, derék- és a mellméretét is, valamint a bőrszínét és a frizuráját is meg tudjuk határozni. Miután elkészültünk, a webshopból, kiválasztjuk a termékeket, amelyeket felpróbálva mutat meg nekünk. Forgatható is, így minden szögből látjuk, hogy hogyan áll rajta a ruha. Ennek jelenleg csak demoverziója létezik, a közeljövőben tesztelik valós webshopokban.



Háromdimenziós kép

De a másik verzió ennél már jóval előrehaladottabb, például a H&M újítása már teszt­fázisban van, hamarosan a gyakorlatban is alkalmazzák ezt. Egy háromdimenziós kép készül a testünkről, tulajdonképpen beszkennelik és avatárrá alakítják. Ezt a saját webshopjukban tudjuk majd használni. Teljes mértékben személyre szabott, és a „saját” virtuális testünkre próbálhatóak fel a ruhák

– részletezte.

Egyébként egyre több applikációt készítenek ruhapróbához a mesterséges intelligencia alkalmazásával. Ilyen a Pictofit nevű, Androidra és iOS-re egyaránt letölthető alkalmazás, amellyel privát, bárhol elérhető próbafülkét hozhatunk létre magunknak. Készítenünk kell azonban ehhez néhány fotót magunkról az applikációval, ezután pedig már nézegethetjük is magunkon a termékeket, mintha egy próbafülkében állnánk. De nemcsak ilyen formában digitalizálódnak a próbafülkék.

Ma már működnek okos tükrök is, amelynek két típusa van. Az első esetben a boltban lévő ruhák el vannak látva pici rádiófrekvenciás címkékkel, amelyet érzékel a tükör a próbafülkében, amint bevisszük. Automatikusan a webshopra irányít, és látszódik a „kosár” tartalma, vagyis azok a ruhák, amiket felismert. Ha valamiből másik méretre van szükségünk, vagy másik színben szeretnénk felpróbálni, akkor az érintőkijelzős tükrön keresztül ezt jelezni tudjuk az eladónak, aki aztán az igényeknek megfelelő terméket ad be a fülkébe. Itt a felpróbálás még klasszikusan, átöltözéssel történik. A másik verziója már sokkal látványosabb, mert ténylegesen rávetíti a testünkre azt a ruhát, amit kiválasztottunk az érintőkijelzőn. Csak megállunk a tükör előtt, amely kamerával is el van látva, így érzékeli az alakunkat és ránk vetíti a kiválasztott terméket. Nyugodtan mozoghatunk is, a ruha követni fogja a test mozgását

– számolt be a döbbenetes fejlesztésekről.



Kulcs az egyediséghez



Vizi Noémi szerint egyébként a mesterséges intelligencia (MI) a fogyasztók egyéni igényeinek kielégítésében lesz nagy segítségére a divatipari cégeknek. Egyre inkább a személyre szabott, egyedi termékek felé mozdul el a világ. Egyébként az MI már bizonyított ezen a területen, egy teljesen egyedi tornacipő megtervezése volt a feladata. Olyan cipőt kellett alkotnia, amilyen még egyáltalán nem létezik a világon. Átment a teszten. Vizi Noémi hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia olyan mennyiségű információ áttekintését tudja nagyon gyorsan elvégezni, amire emberi agy képtelen lenne.

Hozzátette, a legnagyobb előnye az, hogy rengeteg információt tud nagyon gyorsan átnézni, és ezáltal pillanatok alatt egyedi megoldásokat létrehozni.

Éppen ezért a mesterséges intelligencia már lehetővé te­­szi a vásárlók számára, hogy testre szabják az öltözékeiket, kiegészítőiket és cipőiket a testalkatuknak és a stílusuknak megfelelően. Ez egyelőre a digitalizációra és a fejlődésre nyitott divatmárkák esetében működik, hiszen egy interaktívabb és kényelmesebb vásárlási élményt szeretnének kínálni a vásárlóiknak, akik épp ezáltal elkötelezettebbé válhatnak a márka felé.



Modell helyett avatár



De nemcsak a vásárlások te­relődnek át az online térbe a mesterséges intelligencia egyre nagyobb térnyerésével, hanem a divatbemutatók is. Ezek már a koronavírus első hulláma alatt, 2020-ban elindultak, hiszen online tervezték meg a ruhákat, amelyeket egy virtuális avatár viselt. Ma már a nagyobb tervezők, divatházak mellett a kisebbek is csinálnak online divatshow-kat, például a Metaverzumban is.



Van olyan divatshow, amikor arctalan avatárok vonulnak fel és mutatják be az öltözékeket, és olyan verzió is, amikor már tényleges ember formájú avatárok vonulnak végig a kifutón. Az egyik lehetséges jövővízió szerint mindenki létrehoz egy saját avatárt az online térben, akit ugyanúgy öltöztet, mint ahogy mi felöltözünk a fizikai valóságban. Viszont azoknak a ruháknak a jelentős része sosem fog elkészülni a valóságban, csakis online létezik majd, amit a saját digitális avatárunknak így bármikor meg tudunk venni. Hátborzongató, hogy nem magunknak vásároljuk majd a ruhákat a fizikai valóságban, hanem majd az avatárunkat öltöztetjük

– vázolta fel a jövőt.



VR-szemüvegben az utcán



Vizi Noémi a beszélgetést egy igen érdekes jövőképpel zárta, miszerint a trendek alapján elképzelhető, hogy néhány évtized múlva mindannyian VR-szemüvegben járunk majd az utcán és az online világban egyaránt. Így meg tudjuk nézni, hogy a másik ember digitális avatárja milyen ruhákat visel. Nem az számít majd, hogy a valóságban hogyan vagyunk felöltözve, hogyan nézünk ki, hanem az avatár öltözetén, megjelenésén lesz a hangsúly. Kellemetlen lehet majd a szemüveg levétele után a fizikai valóban élő emberrel szembesülni, ami szöges ellentéte lesz a virtuális avatárnak.