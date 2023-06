A nyári időszakban kényelmes, légkondicionált prémiumkategóriás autóbuszokat indít a Volánbusz Horvátország legszebb városaiba. A nyaralni vágyók kedvezményesen, akár 9.450 Ft/út áron („MiniÁr”), átszállás nélkül utazhatnak Rijeka, Opatija, Pula, Rovinj és Poreč városába. A „MiniÁr” kedvezményről és a díjszabás további részleteiről itt tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az Adria expressz június 23. és augusztus 27. között, minden pénteken Budapest, Népliget autóbusz-állomásról indul 22:30-kor és minden vasárnap 7:15-kor ide is érkezik vissza. A járatra Siófok, autóbusz-állomás és Nagykanizsa, autóbusz-állomás megállóhelyen is lehet csatlakozni. A magyar-horvát határ átlépését követően a szombat hajnali és a reggeli órákban először Rijeka, ezt követően Opatija, Pula, Rovinj, és Poreč városában, végül Poreč nyaraló övezetében (Zelena Laguna) lehet leszállni. Aki nem tervez hosszabb tengerparti tartózkodást, csak egy kis hűsítő csobbanásra vágyik, a szombat este, 20:10-kor Porečből visszainduló járattal haza is térhet. Menetjegy vásárlása csak elővételben lehetséges, erre az autóbuszon nincs lehetőség.

A „MiniÁr” kizárólag online, a retúrjegyek online és a Volánbusz nemzetközi jegypénztáraiban is megvásárolhatók.

Az Adria expressz autóbusz-járatról bővebb információk itt érhetők el.

Aktuális kedvezményeinkről, „Csobbanó” akciónkról a Volánbusz web- és Facebook oldalán, valamint nemzetközi jegypénztárunkban kaphat bővebb tájékoztatást.