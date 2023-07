Az nem én vagyok, aki büszkén hátradől, hogy elértem, amit akartam, és ez elég. Van még bőven hova fejlődni, modernebb vállalatoktól inspirálódni és továbbfejleszteni a munkafolyamatokat. Évek óta építkezésben is vagyunk, folyamatosan bővítjük a telephelyet. Lassan pedig eljön az ideje, hogy egyre több feladatot átadjak, hogy egy idő után már csak stratégiai távolságból vállaljak feladatokat, amíg ezt az utódaim igénylik. Folyamatosan építem fel azokat az embereket, akik átvehetnek tőlem bizonyos részfeladatokat, mostanra így eljutottam oda, hogy már csak a koromnak és állapotomnak megfelelően dolgozom. A napi 12–14 órát lecsökkentettem 8-9 órára. Reggel 9 előtt nem jövök be, és este 6 előtt hazaindulok. Kétszeres nagypapaként ugyanis már az unokázásra is kell idő