A rendkívül változatos programokban a horgászat elméletének megismerésén, a vonatkozó szabályok megtanulásán, kihelyezett horgászvizsgán túl múzeumlátogatás, tiszai csónakázás és természetesen horgászat is szerepelt. A szerdai napon például Márkus Ottó, szenvedélyes pergetőhorgász, a Matsu Puri wobblerek gyártója beszélgetett a gyerekkel és mutatta be gyakorlatban is a pergető horgászathoz szükséges eszközöket. A bátrabbak/lelkesebbek még Ottó csónakjába is beszálhattak, hogy élőben, a Tisza folyón lássák első kézből hogyan is kell gyakorlatban alkalmazni a parton elhangzottakat.

Forrás: facebook.com/hecsmsz



Csütörtökön és pénteken már a Maty-éri víztározóra utaztak a táborlakók, ahol csütörtökön Jéger Szabolcs volt segítségükre abban, hogy a pontyvadászat modern módszereivel megismerkedjenek. Előkerültek a versenyeszközök, a rakós bot, a horgászláda és bizony az eredmény se maradt el, egyre szélesebb mosoly ragyogott az arcokon, ahogy egyre-másra kerültek horogra a halak. Pénteken pedig Erdei Attila is megérkezett.

Forrás: facebook.com/hecsmsz

Az immár tízszeres magyar bajnok, aki tagja volt az elmúlt hétvégén világbajnoki címet szerző magyar feeder válogatottnak is, örömmel foglalkozik mindig a gyerekekkel. Elhozta éremkollekciójának néhány frissebb, csillogósabb darabját is és jónéhány aláírást kiosztva mesélt a versenyhorgászat szépségeiről, majd a feederhorgászat rejtelmeibe is bepillanthattak a gyerekek, megnézhették testközelből, hogyan is horgászik egy igazi bajnok. – írja facebook oldalán a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége.