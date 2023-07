Az elsőt Ferencszállás határában alakították ki, akkor még kukutyini kukorica-útvesztőnek hívták. Később azonban jobban megközelíthető helyre, Kiszombor mellé költözött a rendezvény, azóta is ott található minden évben.

Az egyesület mindig igyekszik más-más ötlettel előrukkolni a labirintus mintáját illetően, lehetőség szerint kötődve valamilyen helyi nevezetességhez vagy évfordulóhoz. Volt már az útvesztő boszorkány, bölény, csodaszarvas és turulmadár alakú is, de megemlékeztek ilyen formában a kiszombori műemlékekről, illetve a Ford T-modellről úgyszintén. Ez persze csak a légi fotókon vehető ki. Most a jubileumra utalva az ábrák között olajkút, illetve az évfordulót idéző számok láthatók.

Az útvesztő több kilométer hosszúságú vonalát a kukoricatáblába ezúttal is kézi erővel kapálták a civil szervezet önkéntesei. A hálózat megálmodója Bajnóczi János volt, aki egyúttal ötletgazdája is az idei útvesztő témájának, hiszen maga is évtizedeket dolgozott a kútnál. Az útvesztő nyitvatartási ideje alatt – július 15-e és augusztus 20-a között – most is tartanak fesztivált sokféle kulturális és szórakoztató kísérő rendezvénnyel a kukoricatábla területén.