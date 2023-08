Teljes hosszában megtelt vasárnap estére a Rakpart: az úttestet, a lépcsősort és a mellvédet, sőt még a folyóparti szakaszt is ellepték a tűzijátékra kíváncsi szegediek és a városunkban tartózkodó turisták. A két hídon is teljes hosszában álltak azok, akik magasabbról akarták nézni a fényjátékot, és mintegy 30 hajó is felsorakozott a Tiszán azokkal, akik testközelből, mégis tömegmentesen szerették volna élvezni a műsort. Nagy volt tehát az érdeklődés és meg is kapta mindenki a szokásos, színvonalas műsort. A negyed órás programban többször is főszerepet kapott a vízfelszín: oda lőttek, illetve onnan indítottak bombákat.