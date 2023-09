Immár 4. alkalommal rendezik meg hétvégén a Bánya BBQ & Blues Fesztivált. Szeptember 8-án és 9-én a Monti Sándor Parkban várják a jó zenék és finom ételek kedvelőit. A füstös blues és jazz koncertek a fesztivál mindkét napján délutántól késő estig szólnak. A színpadon többek között ott lesz Borsodi László, a Roy és Ádámból ismert Nagy Ádám, aki Zsivány Jazz formációját hozza, a Tornóczky All Access, Szibilla, Simenszky Viktor és fellép a fesztivál saját Bánya Blues Band zenekara is. A szombati napon tartják a fesztivál hamburger és oldalas versenyét, amelyen 20 csapat vesz részt. Az elkészült munkákat Szeged elismert szakácsaiból és gasztroszakembereiből összeállított zsűri értékeli. Pénteken és szombaton is erős paprika evő versenyt tartanak, amelyekre a helyszínen, illetve előre, online lehet nevezni.