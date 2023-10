Az elmúlt hetekben a kereskedelmi tévék jóvoltából az ed­­diginél is jóval többen hallhatták a coach szót. Az egyik műsorban a zenei tehetségkutató zsűrijét/mentorait/mestereit nevezik így, ez azonban nagyon távol áll attól, amivel ezen szakma képviselői foglalkoznak. A Cápák között című műsor egyik befektetője, a szatymazi származású Varga Eszter a Corvinus Egyetem coach képzésének oktatója, így innen is ismerősen csenghet ez a kifejezés, ebben a műsorban azonban nem hangzik el, pontosan mivel is foglalkoznak ezek a szakemberek. Utánajártunk tehát, pontosan kik is a coachok és mi ez a szakma, amely a tengerentúlon már régóta ismert és igényelt szolgáltatást biztosít, és hazánkban is egyre keresettebb.

Nem pszichológus, nem tréner és tanácsadó

A világ legnagyobb, professzionális coachokat tömörítő szervezete az ICF, amelynek magyar tagozatát Komócsin Laura alapította 2011-ben.

A coach szó edzőt jelent, így nem meglepő módon ez a műfaj a sport világából indult, méghozzá Kaliforniából a múlt században

– beszélt a kezdetekről hazánk egyik legsikeresebb business coacha. Szakmai definíció szerint a coaching az ügyféllel való partneri együttműködés, olyan gondolatébresztő és krea­­­tív folyamat, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szak­­mai szempontból is. Sokban különbözik azonban több más, hasonló területtől.

Nem vagyunk tanácsadók, mert nem adunk tanácsot. Nem vagyunk pszichológusok sem, hiszen cél- és jövőorientált tá­­mogatást adunk, nem foglalkozunk a múlttal. A coach nem is tréner, mert nem PPT-ket mutogat. És mivel csak az ügyfél kihívásairól esik szó, a folyamatnak pedig van struktúrája, eszköztára és célja, ez nem is egy baráti beszélgetés

– sorolta a leggyakoribb félreértéseket a legmagasabb szintű, MCC képesítéssel rendelkező szakember.

Akár 100 ezer forint felett is lehet az óradíj

Komócsin Laura egyébként már akkor coachként dolgozott, amikor Magyarországon még senki nem tudta, az pontosan micsoda.

Éveken keresztül vezetői tanácsadó voltam multinacionális vállalatnál, amikor azonban anya lettem, váltani akartam, hogy ne kelljen olyan sokat utaznom. A GE kért fel először, hogy coacholjam a vezetőit. Bár korábban érdeklődésből már elkezdtem tanulni ezt a szakmát, azt mondtam, fél évig ingyen dolgozok, hiszen ez nekem is új terület. Három hónap után aztán azt mondta a megbízóm, hogy nem tudja, mi zajlik ezeken az alkalmakon, de látja a fejlődést a munkatársakon, így főállású coach lettem

– mesélte.

A coaching egyébként Magyarországon ma is elsősorban a multiknál jellemző szolgáltatás, amit vezetők számára finanszíroznak a cégek.

Az akkreditáció nélküli szakemberek business coachként 20–40 ezer forintos óradíjért dolgoznak, az ACC, PCC, MCC coachok ennek többszöröséért. Igaz, a nagyvállalatok többnyire el is várják a nemzetközi minősítést, ilyen pedig a jelenleg hazánkban dolgozó 3000 coach mindössze 10 szá­­zalékának van

– árulta el Komócsin Laura.

Sokan tanulják, mégsem mindenki praktizál

És hogy mivel foglalkozik a többi szakember? Többnyire a life coach vonalon mozognak, azaz a mindennapokban előforduló problémák, elakadások megoldásában segítik azokat a magánszemélyeket, akik jobbá szeretnék tenni az életüket.

Sokak számára ez életviteli tanácsadásnak tűnik, és sokszor a magyar médiában is ilyen értelmet adnak ennek a szolgáltatásnak. Pedig pont amiatt működik a coaching, hogy nem a coach mondja meg az ügyfélnek, hogy mit csináljon

– ezt már Piroska Tímea PCC coach mondta lapunknak, akit nemrégiben hazánk top 10 coacha közé is beválasztottak. Hozzátette, az utóbbi években egyre többen fedezik fel a coaching szakmai és szolgáltatási oldalát egyaránt.

Ennek egyik oka, hogy megérkezett a populáris pszichológia, így az átlagemberek körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a szakterület. Aki pedig ilyen témában szeretne tanulni, annak vonzó alternatívát jelenthet a pszichológusképzéshez képest ez az 1 éves oktatás. Természetesen a kompetenciahatárok teljesen máshol vannak egy coach esetében, mégis van le­hetőség segítő területen elhelyezkedni ilyen végzettséggel is. Sokan egyébként nem is kezdenek el praktizálni, például mert nincs meg a hátterük egy vállalkozás beindításához. Ők azt profitálják a képzésükből, hogy a coaching szemléletet saját munkájukba építik bele, esetleg a környezetüket is segítik ebben. Az igény tehát egyre nő, ennek megfelelően egyre több intézményben egyre több coachot képeznek. És mivel egyre többen tudnak költeni is erre a szolgáltatásra, illetve egyre többen ismerik fel, hogy ez hasznos számukra, azt gondolom, hogy ez még mindig egy felfutóban lévő ágazat

– tette hozzá.

Piroska Tímea kiemelte, pont amiatt működik a coaching, hogy nem a coach mondja meg az ügyfélnek, hogy mit csináljon.

Fotó: Anita Gyula

Egyre többen látják meg a hasznosságát

Piroska Tímea is úgy látja, hogy jelenleg elsősorban a cégek jelentik a fizetőképes kereslet fő bázisát, a multiknál ennek már a kultúrája is kialakult.

De a kis- és középvállalatoknál is kezd beszivárogni, hiszen egyre fontosabb, hogy a munkaerőt meg tudják tartani, a működés pedig hatékonyabb legyen. Ebben az esetben még mindig olcsóbb egy külső szakértőt alkalmazni, mint elveszíteni az embereket és újakat betanítani

– mondta. Hozzátette, az ő ügyfélkörében egyre gyakrabban jelennek meg most már azok az üzlet­asszonyok is, akiknek nemcsak business coachingra van szükségük, hanem magánéleti vonalon is igénylik a támogatást, és ezt már meg is tudják fizetni. Utóbbi területen egyébként jóval kedvezőbbek a díjszabások: egy kezdő coach már 7–15 ezer forintos óradíjért is elérhető, a tapasztaltabbak 20–50 ezer forintot kérnek.

A coaching tehát egyre na­gyobb teret nyer hazánkban is, ismertségét pedig az olyan ingyenes akciók is tudják segíteni, mint például a szeptember végén lezárult Coach és szupervizor összefogás a tanárokért, amely során országszerte több mint ezer pedagógusnak segített ingyenesen mintegy 600 coach.

A coaching hasznosságára egyébként nincsenek egzakt, friss, hazai felmérések, de a hozam és a költségek arányát tekintve a jelenlegi kutatások 500–1000 százalékos megtérülést emlegetnek. Ez pedig talán elég jó hívószó lehet azoknak is, akik még csak most barátkoznak a gondolattal, hogy akár cégüket, akár személyes életüket egy külső szakértő se­­gítségével tegyék rendbe.