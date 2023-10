Igen gazdag programkínálattal rendelkezik az Algyői Faluház ősszel is, kicsik és nagyok egyaránt találnak kedvükre valót, ha szórakozásra vágynak. Kovács László, a házat működtető Gyevikult Nkft. igazgatója lapunknak elmondta, már a hétvégére készülnek, hiszen idén először Borfesztivál lesz a községben. Pénteken 16 órától várják az érdeklődőket a Fő téren, ahol egészen vasárnap hajnalig 4 borászat 26 tételét lehet megkóstolni, sőt, már új borok is lesznek a kínálatban.

Hozzátette, lesznek koncertek is, a fellépőket pedig úgy válogatták össze, hogy mindegyikben legyen legalább egy algyői. Így a pénteki 16 órási megnyitó után a Kicsi és az Óriás, valamint a Travel Trió lép színpadra, míg szombaton 15 órától lesznek programok, akkor a Búzavirág Dalkör és az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar, a Parlando Énekegyüttes, az ESZ Projekt, a Csajkás Testvérek és a Best of Mode szórakoztatja majd a közönséget. Kovács László elárulta, a hagyományteremtő fesztiválon lesz meglepetés is, méghozzá egy óriáskivetítő, amin a szombati magyar-szerb futballmérkőzést lehet majd megtekinteni.

A fesztivál után a hónap közepén öko hetet tartanak, amelynek fókuszában az alma áll majd. Ezután október 18-án 18 órától a Nemzeti Filharmonikusok művészeinek koncertjét lehet megtekinteni a faluházban, amely ott van azon 100 hazai koncerthelyszín között, ahol a 100. születésnapjuk alkalmából fellépnek a filharmonikusok. A múzeumok őszi fesztiváljához is csatlakoznak az algyőiek, különböző workshopokat tartanak, ahol a házi szappan mellett csuhéból, vesszőből és gyapjúból lehet szépséges tárgyakat készíteni.

Október 23-án a Szent Anna téren emlékeznek meg, viszont ezúttal különleges módon, a Budapesti Zenés Színpad két művésze, Hűvösvölgyi Ildikó és Szabó Gyula Győző ad műsort. Október 29-én jobb agyféltekés rajznap lesz a gyerekeknek, akiknek október 31-én tökfaragás és csokit vagy csalunk program lesz, amelynek végén a szüleikkel közösen szalonnasütésre várják őket. De a nagyobbaknak is készülnek Halloween alkalmából, számukra parti lesz a faluházban.