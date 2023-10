Elkészült a globális békeindex (GPI) 2023-as rangsora. A felmérés szerint idén is Izland a világ legbiztonságosabb állama, a második Dánia, a harmadik pedig Írország. Magyarország – 2022-höz képest négy helyet rontva – a 18. helyen végzett, de így is a világ legbékésebb országai közé tartozik. A 2007-ben Sydney-ben alapított és hat országban működő Institute for Economics and Peace évente 163 országot rangsorol többek között az erőszak és a bűnözés mértékét, a terrorizmus jelenlélétét vizsgálva, összesen 23 minőségi és mennyiségi mutatót használva. Az intézet kutatásait az ENSZ és a Világbank is felhasználja. Magyarország szomszédai közül Ausztria az 5. helyen áll a világranglistán, Szlovénia 8., Horvátország 14., Szlovákia 26., Románia 31., Szerbia 65., míg Ukrajna a 157. a rangsorban. A globális békeindex szerint a Föld legveszélyesebb helyei: Oroszország, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-Szudán, Szíria, Jemen és Afganisztán.