A Vadvirágos Kistelek fotópályázatra a 75 éves Tasi József növényvédelmi mérnök – ta­nácsadóként ma is aktív – 43 ké­­pet küldött be, ezek közül több mint tízet választott ki a tárlatra a Szombathelyi Árpád vezette zsűri, de nemcsak a mennyiséget, a minőséget is képviselte, ő nyerte az első díjat. A pusztaszeri születésű Tasi 1964-ben iratkozott be a kisteleki gimná­zium fotószakkörébe, ahol, Ri­­móczi Károly volt a mestere. Kedvenc helye a kisteleki Tóalj vagy Bíbic-tó és a balástyai Müller-szék, 2010 óta örökíti meg és kutatja élővilágukat.



Megfigyelhető a klímaváltozás

A klímaváltozás negatív hatásai meglátszanak. A Tóaljon korábban hattyúkat is láttam, mára szinte teljesen megszűnt az ottani tó, valamint a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó, 82 hektáros Müller-szék is szűkül, csökken a nyílt vízfelüle­­te, elmaradnak a korábban ott­­honos madarak. Az 1970-es években gulipán, gólyatöcs, többféle réce, vöcsök és piroslábú cankó is költött ott, mostanában tavasszal három hétig tudok fotózni, júniusra-júliusra teljesen kiszárad, októberben-­novemberben keletkeznek ki­­sebb vizek

– mondta el szomorú tapasztalatait Tasi József, aki 1997-ben költözött végleg Kistelekre.