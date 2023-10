Syl Mohai ad önálló koncertet a No Milk Today pubban október 27-én 20 órától. A gitáros, énekes, dalszerző abszolút hallásának és a sok ezer órányi gyakorlásnak tulajdonítja azt, hogy már fiatalon, 15 évesen rangos zenei versenyek győztese lehetett. Első önálló, egész estés koncertjét a stílusok széles skálája jellemzi majd: jazz, blues, rock, pop, funky dallamok is felcsendülnek. Feldolgozások mellett saját szerzemények is szerepelnek a repertoárjában, így a résztvevők ízelítőt kaphatnak készülő Discover (Felfedezés) című saját albumának dalaiból is. Az esten közreműködik Nagy Ádám, Mohai Tamás, Tabatabai Nejad Flóra, Almási Enikő és Szegény István.