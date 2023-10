A Domján Optikák szervezésében idén is megrendezték a 2018 óta országosan is különösen sikeres rajzpályázatot. Rajzok százait küldték be a gyerekek az „Én és a kütyük” – Rajzold le magad a kedvenc digitális eszközöddel! című kiírásra. A felhívás apropója az elterjedt digitális eszközhasználat, a fénytörési hibával rendelkező gyermekek számának növekedése, a szemvédelem fontossága és a lelki háttér megerősítése a szemüvegek könnyebb elfogadásához.

A pályázat kiírói pont a rohamos digitalizáció veszélyeire szeretnék felhívni a figyelmet. A szakemberek szerint a szinte folyamatos közelre tekintés, és ezekből az eszközökből áradó káros kékfény különösen megterhelő, rontja a szemet, sőt, súlyosbítja a már kialakult fénytörési hibákat. Szemfáradtság, fej-, hát-, nyak- és vállfájdalmak, szemszárazság, fókuszálási és koncentrációs nehézségek a jellemző tünetek.

Fotó: Tábori Szilvia

A rajzpályázat legjobbjai a Látás Világnapján, október 12-én csütörtökön vehették át díjaikat a Domján Optika és Látásközpontban. Mint az Domján Ilona tulajdonos lapunknak elmondta, a digitalizáció szükséges és kikerülhetetlen, számtalan előnyös tulajdonsággal segíti életünket.

Mi azonban inkább azt szeretnénk, hogy az emberek ne töltsenek felesleges időt a képernyő előtt. A gyermekek látása sajnos fenyegetően romlik, a pályázattal látásunk épségének megőrzésére, a korai szűrés fontosságára szeretnénk felhívni a családok figyelmét

– fogalmazott Domján Ilona.