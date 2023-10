Halloween-partyra várják az érdeklődőket a Maros-parton szombaton. Reggel 9-től délután 3-ig a Kalandparton, ezt követően éjfélig pedig a Lombkoronasétányon várják tréfás feladatokkal, játékokkal a szervezők. Lesz többek között tökfaragás, a résztvevők készíthetnek pattogatott kukoricából szellemet, fonalból múmiát, papírból tököt és denevért. Ezek mellett rajzolni, színezni, célba dobni, íjászkodni is lehet majd. A kicsiket zenés műsor is várja. A Lombkoronasétányon este 9-től kincskeresés és kvízjáték is lesz, majd sötétedés után rémisztő kalandparádét rendeznek.