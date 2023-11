Az E.ON Hungária Csoport tavasszal indította útjára a Föld bajnokai pályázatát, mellyel a fenntartható jövőért tenni akaró óvodáknak és iskoláknak adtak lehetőséget támogatás elnyerésére. Olyan kezdeményezéseket vártak, melyekben a közös munkán és élményen keresztül a projekt hozzájárul a tágabb környezet szemléletformálásához is. A mórahalmi Szent László Katolikus Általános Iskola innovatív ötleteket fogalmazott meg meg az iskolakert fejlesztésére készített pályamunkájában. A közel 400 nevező közül 14 projektet választott ki a zsűri, köztük a mórahalmi iskola pályázatát is. A tanévben nagy munka vár rájuk: tanösvényt és magaságyást építenek, és kezdetét veszi a permakultúrás kertrész kialakítása is.