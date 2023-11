Alig van olyan kiskert, ahol ne virítana tavasztól őszig néhány tő levendula. Nemcsak a szemet gyönyörködtetik, az illatukkal is elvarázsolják az embert. A levendula a téli időszakban is jelen van az életünkben, hiszen készíthetünk belőle az illatosítótól a szörpig, szappanig sok mindent. Kevesen ismerik azonban, hogy hogyan is kell megfelelően gondoskodni a levenduláról.

Meg kell-e metszeni, szüksége van-e téli fagyvédelemre? Magról, vagy tőről szaporítsuk? Egyáltalán, lehet-e ősszel levendulát ültetni, vagy csak tavasszal ajánlott? Milyen talajt szeret leginkább a növény? Milyen fekvésű kertekben érzi magát a legjobban? Ezekről is beszélgettünk Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal.