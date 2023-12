Teraszból télikert Szuper dolog, ha hidegebb időben is tudod használni a teraszodat. Ha például a teraszodat pergola fedi, aminek az oldalaiba elhúzható üvegfalakat építtettél, akkor könnyedén alakíthatsz ki egy igazi, védett, hangulatos téli kertet. Az üvegoldalakkal kiegészített pergola terasz nyáron is jó szolgálatot tesz, mert árnyékol, az esőtől is véd, és kellemes légmozgás alakul ki alatta, tehát az előnyeit minden évszakban élvezhetjük. De nézzük, a fedésen túl mi kell még ahhoz, hogy kellemes hangulat legyen? Természetesen növények: az örökzöldek télen-nyáron díszítik a teraszod, de figyelj arra, hogy olyan kaspóba vagy ládába tedd őket, amelyek a fagyokat is jól bírják.

Forrás: canva.com

Fények minden mennyiségben

Futtasd körbe a teraszt kültéri led fényfüzérrel, ami meghittséget teremt. Természetesen ezt még fokozhatod néhány zárt lámpással vagy akár ledes gyertyával, mécsessel. Ezek jól mutatnak a lerakóasztalokon, padokon vagy a bejárat mellé a földre helyezve is. Néhány fenyőágat, egy kisebb asztaldíszt is melléjük rakhatsz, hogy még inkább ünnepi érzésed legyen. Sőt, akár egy mini Betlehemet is berendezhetsz.

Karácsonyfa a teraszon? Igen!

Ha a télikerted növényei közül van olyan, ami akár karácsonyfának is beillene, akkor bátran díszítsd fel azt is. Egy ledfüzér és pár dísz kell csak. Ha a teraszon inkább maradnál a természetközeli vonalon, akkor válassz fából készült karácsonyfadíszeket. Extra díszítésként pedig csomagolj be akár pár üres cipősdobozt, és tedd őket a fa alá, mintha ajándékok lennének.

Extra dekor

Nyáron is megvan a teraszod sajátos arca? Olyankor egy-egy virágcsokor van az asztalon, vagy a nagyi régi petróleumlámpája díszeleg egy falon? Akkor gyűjts be néhány téli dekorelemet is! Mik lehetnek ezek? Például egy pár retro korcsolya, de a petróleumlámpa vagy egy régi szenes vasaló ilyenkor is stílusosan mutat. Akár pár lámpást is elhelyezhetsz vagy ha egy régi kosárba raksz be néhány fadarabot, az is melegséget áraszt. Előfordulhat, hogy a retro vonal nem áll közel a szívedhez. Ez esetben nézz szét a boltokban, online shopokban, mert minimál vagy éppen glamourosabb díszekből rengeteget találsz a polcokon.