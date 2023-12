A bajnokok elmondták, a profi Lego-építők internetes közösségi oldalakon tartják a kapcsolatot, osztják meg egymással legújabb építményeiket, tanulnak egymástól új és új technikákat. Albert Kristóf úgy fogalmazott, a Lego-építés alapvetően magányos hobbi, de a közösségi oldalak és a tévés vetélkedő jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy az építményeket a szélesebb közönség is megcsodálhassa.

Sokan előítéletesek, ha valaki negyvenévesen még Legoval játszik. De ezt művészi szintre lehet fejleszteni

– jegyezte meg Zentay Ferenc. Állítását a kiállítás csaknem kétmillió kockából felépített, gazdag anyaga kiválóan alátámasztotta.

Nyolcadik éve csinálom ezt az utazókiállítást, és ez olyan sikerélményt ad, ami mindig spannol, hogy érdemes ezzel foglalkozni, még több időt, energiát, pénzt beleölni. Minden embernek szüksége van egy hobbira, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez lett a megélhetésem is

– mondta Zentay Ferenc.

A szombaton 18 órakor záruló tárlaton egyedi alkotásokat és összeállított, gyári készleteket is megcsodálhatnak a látogatók. A tematika igen sokszínű. Több asztalon lett felépítve a Minecraft számítógépes játék univerzuma, de az építmények végigvezetik a kicsiket és nagyokat például A gyűrűk ura és a Csillagok háborúja történetén is. Megjelennek szuperhősök, Vasember, Pókember és Batman. A Terminátor, a Mad Max, Indiana Jones, de még a Szellemirtók járgányának Lego-mása is megtekinthető. A legkisebbek is találhatnak ismerős mesehősöket, mint például Micimackó és barátai, a Némó nyomában szereplői, Mickey és Minnie egér, de a Szépség és a szörnyeteg, a Pokemon, A kis hableány, a Jégvarázs figurái is a tárlat anyagába kerültek. A Jurassic Park dinoszauruszai és a Harry Potter közkedvelt szereplői sem maradtak ki. A világ épületei közül pedig a londoni Tower Bridge és Big Ben, a párizsi Eiffel-torony, a New York-i Szabadság-szobor, a Sidney-i Operaház Lego-mását is kiállították.