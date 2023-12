Koccintás nélkül az ünnep nem az igazi. Szüleiket utánozva még a gyerekek is szeretnek üdítőspoharaikat megemelve ünnepelni. Minden nemzet más itallal teszi ezt, nézzük, milyen ital kerül az asztalra karácsonykor egy-egy országban.

Franciaország: champagne

Nincs az a francia, aki ne pezsgőért nyúlna a fa alá, pláne hogy a világ legnagyobb része ugyanígy tesz. A világ leghíresebb ünnepi itala ráadásul minden borfajta közül a legalkalmasabb arra, hogy végigkísérjen egy egész étkezést, úgyhogy aki nem szeretne borokat válogatni, elég, ha néhány palackkal behűt estére. A francia pezsgő azért olyan drága, mert Champagne-ban a legdrágább a szőlőterület a világon.

Egyesült Királyság: portói

A szigetországban még mindig a portói számít a karácsonyi nemzeti italnak. Az ünnepekkor jellemző időjárás még kedvez is az erősített boroknak – bár Angliában gyakorlatilag egész évben portóiszezon van… Desszerthez és sajthoz tökéletes választás, ha anglomán karácsonyt rendezünk, ha pedig kifejezetten erős, füstös húsokat készítünk, akkor a főétel mellé egy kevésbé édes, fiatalabb darabbal sem vallunk szégyent. A portói úgy készül, hogy alkoholt adnak hozzá, ezért erősebb, mint egy normál bor, alkoholfoka 18–20 körül van.

Spanyolország: vörösbor

Az egész világ rajong a vörösborért, ezért egyértelmű, hogy a spanyolok is a legjobb vörösboraikkal ünnepelnek. A vörösboros borvidékeik közül Rioja és Ribera del Duero a két leghíresebb. A vidék szőlőiből főként mély színű, igen összetett és gyümölcsös vörösborokat készítenek, amelyek könnyebb ételekkel is jól párosíthatók, és nem csak egy pohár esik jól belőlük. A spanyolok sokáig érlelik a bort hordóban, a legfiatalabb a joven, aztán jön a crianza, a reserva már hosszan érlelt, a gran reserva pedig sok-sok éves!

Svédország: karácsonyi sör

Ahogy a világ nagyon sok pontján isznak ilyenkor groghoz, forralt borhoz vagy tojáslikőrhöz hasonló alkoholos italokat, a karácsonyi sör is meglehetősen elterjedt. Svédországban viszont egyenesen kötelező: nemzeti italuk az ünnepek táján az alkoholmentes julmust és az erős, édes karácsonyi sör.

Alaszka: jégbor

Az USA minden államában termelnek bort – így Alaszkában is. Az állam legismertebb – ha nem az egyetlen – borászata a Denali: a Texasból származó család a vadon termő gyümölcsökön kívül rizlingből és cabernet franc-ból készít jégbort. A jégbornak való szőlőt –7 °C alatt szüretelik, gyakran éjszaka, így a jégborszüret igazán romantikus.

Mexikói bor Kaliforniából

A Mexikóban élőknek is természetes, hogy az ünnepi asztalra bor kerül. A Guadalupe-völgyben készült borok az Egyesült Államokban sem csak az egzotikum miatt keresettek: a borvidék adottságait a szakértők Toszkánáéhoz hasonlítják.

Venezuela: petit verdot

A dél-amerikai bortermelő vidékek állandó presztízsharcban állnak egymással: komoly nemzeti büszkeség övezi a bortermelést minden országban. Ennek megfelelően Venezuelában is egy helyi különlegesség, a petit verdot kerül az ünnepi asztalra. Ez a klasszikus bordeaux-i szőlőfajta több szakértő szerint új hazára lelt ezen a vidéken, s Venezuela klímáján a legjobb arcát tudja megmutatni.

Dél-Afrika: brandy

A dél-afrikai borok és pezsgők ismeretében nehezen hihető, de a helyiek a jeles ünnepeken sokkal nagyobb mennyiségben fogyasztanak brandyt, mint bort. Annak ellenére, hogy karácsonykor tombol leginkább a nyár és strandidőben is ragaszkodnak a megszokott márkájú borpárlatokhoz, ami nem csoda, hiszen 2014-ben a Paarl borvidékről került ki a világ legjobb brandyje. A brandy más szóval borpárlat. A cognac szó azonban nem használható bármilyen brandyre, csak a francia Cognac vidékén készült párlatra.

Ausztrália: shirazpezsgő

Az ausztrálok saját ikonikus szőlőfajtájukból, a shirazból készítenek pezsgőt. Mivel a karácsonyt ők is a strandokon töltik, nem is baj, ha nem a nagy testű és magas alkoholtartalmú vörösborokkal ünnepelnek. Ezek a pezsgők az európaiak számára szokatlanok, ugyanakkor izgalmasak is: sokkal harsányabb gyümölcsösséggel és persze tannintartalommal bírnak, mint a filigrán fehér fajtákból készült buborékos társaik.

Magyar bor és pezsgő

A tokaji aszú igazi kincs, tökéletesen illik bármelyik ünnepi menühöz, de választhatjuk valamelyik cabernet franc-t is. Aki fehérborra vágyik, az is megtalálja a magának valót: az illatos Irsai Olivértől kezdve a ritka juhfarkig. A buborékimádók is örülhetnek, szinte minden borvidékről találunk már remek pezsgőt!