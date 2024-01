A Délmagyar Podcast legújabb műsorában Orosz Diánával, ruhatervezővel beszélgetünk. Diána először a szegedi Kisszínház majd a Szegedi Nemzeti Színház művészbüféjében dolgozott, már ekkor is tudták, hogy foglalkozik ruhák tervezésével. Hamarosan adódott is a lehetőség, hogy megmutassa tudását egy darab jelmezei által, amelyre az akkori főrendező, Horgas Ádám is felfigyelt. Így jutott a kulisszák mögé, ahol azóta is tevékenykedik, ahogy ő fogalmazott "ruházik". Saját kollekciója is van, tervezett már ruhákat például Puskás Petinek, vagy Tandi Flórának, hogy csak néhányat említsünk. Munkái láthatóak voltak már Budapesten is, jelenleg egy szegedi ruha-performanszon dolgozik.