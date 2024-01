Hasznos tanácsok a profitól Lajkó Krisztián azt mondta, ahhoz, megfelelő minőségben, stressztől és sérülésektől mentesen tudjunk haladni a sikerhez vezető úton, be kell tartanunk néhány alapszabályt. Ilyen a fokozatosság elve. Kezdetben kis terheléssel kell végezni a mozgást. A másik a bemelegítés. – Az intenzitás összefügg a fokozatosság elvével, hiszen a fejlődéshez a megfelelő terhelés is hozzátartozik. Túl alacsony intenzitásnál elmarad vagy lassú a fejlődés, míg ha túl magas, akkor sérüléshez vezethet – mondta Krisztián, aki heti 3-4 edzést javasol. Érdemes kialakítani egy edzésritmust. Határozzuk meg, melyek legyenek az edzésnapok, azon belül is érdemes elosztani, hogy melyik napon milyen izomzat, mozgásforma következik, mikor van pihenés. – Nem az edzőteremben, sportpályán következik be a fejlődés, hanem este alváskor, vagy az azt követő napokban. Ne legyünk türelmet­lenek, és higgyük el: életünk, akár a testünk, formálható, alakítható, csak rajtunk múlik, milyenné formáljuk – mondta Lajkó Krisztián.