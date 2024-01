Színházi élmények, fürdőbe látogatás, kastély-túra, Ménesbirtok megismerése, szegedi kiállítás, közös főzések, horgászverseny, adventi együttlét – sok-sok programban volt része tavaly az „Add a Kezed” Mozgássérültek tagjainak – számolt be róla a promenad24-hu.

Szabó Istvánné lapunknak elmondta, minden programra pályázatot adtak be, az ezzel elnyert összegeknek köszönhetően tudták a programokat megvalósítani, de kaptak támogatást Mártély község önkormányzatától, a Csongrád-Csanád vármegyei önkormányzattól és magánszemélyektől is. Adójuk 1 százalékával is ki tudták egészíteni az eseményeket.

A közelmúltban egy adventi összejövetelen beszélték át a tagokkal közösen, milyen programokra lenne igényük. Ezen az összejövetelen volt déli gyümölcs és szaloncukor is, amit közösen fogyasztottak el.

Fotó: promenad24

„Maradtak a tavalyihoz hasonlóan a színházi, kastélyi és a fürdőbe látogatások. Ezeket különösen élvezték a tagjaink, igényük van rá, nemcsak kiszakadnak, és nagy élményt nyújt nekik egy-egy program, sokat tudunk beszélgetni is egymással ezen alkalmakkor. Még a szabályoknak megfelelően a pályázati összegek elszámolását végezzük, de már az idei évre is adunk be pályázatokat” – részletezte Szabó Istvánné, az egyesület elnöke.

Karácsony előtt pedig minden tag kapott csomagot is, amelyben egy különleges hűtőmágnes és vásárlási utalvány is helyet kapott.

Az egyesület tavaly is és idén is igyekszik színes programokkal kedveskedni a tagoknak, az ő igényeiket beépítve 2024-ben is.