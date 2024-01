Idén is telelnek vándorsólymok a Csanádi pusztákon

– olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján.

Az Ambrózfalvához közeli Montág-pusztán található Nagy-Zsombékon két példány rendszeresen felbukkan: vízimadarakra vadásznak.

A vándorsólyom a leggyorsabb állat a Földön, zuhanás közben akár a 400 kilométer per órás sebességet is elérheti. Az Antarktisz kivételével minden kontinensen előfordul, kis számban a hazai középhegységekben is költ. Hazai állománya növekszik. Az Alföldön főleg ősztől tavaszig találkozhatunk vele.

Ez a ragadozó madár jól tűri az emberi környezetet, ezért gyakran nagyobb városok magas épületeit választja éjszakázóhelyül – ilyen például a szegedi dóm teteje. Vadászni persze kijárnak a pusztai vizes élőhelyek környékére, de zsákmányukat elviszik a pihenőhelyükre és ott fogyasztják el. A városokon belül parlagi galambokra csapnak le.

December végére a Montág-pusztai Nagy-Zsombékban sok víz gyűlt össze, és mivel jég még nem borítja, récecsapatok gyűltek össze a területen. A rétisasok mellett egy öreg és egy fiatal vándorsólyom is rendszeresen vadászik rájuk. Utóbbiak a tél végén, általában február végén hagyják el az Alföldet.