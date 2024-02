Aki távol akarja tartani a környezetétől a vakondot, használjon olyan eszközöket, amelyek csak elűzik az ásólábú kis állatokat, de nem tesznek kárt bennük.

Télen, nyáron ásnak

„Földnek mélyén folyton ások, / Túrás jelzi, merre járok, / Bársony bundám, vaksi szemem, / Éjjel-nappal rovart eszem.” Mi az? – hangzik a jól ismert találós kérdés. A válasz természetesen nem más, mint a vakond, gyermekkorunk kedvenc meséjének főszereplője, aki jelenlétét azért nem mindenki szereti a kertjében.

A vakondok rendíthetetlenül dolgoznak a kis, lapátszerű mellső lábaikkal. A megszokottól eltérően már január közepe óta rengeteg a kertekben és a közterületeken is a vakondtúrás. Mit üzennek nekünk a kis földhalmok a kertünk állapotáról? Erről is beszélgettünk Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal, aki arra is tanácsot adott, hogy aki nem szereti a vakondok jelenlétét, hogyan riassza el őket.

A „vadászterületüket” jelölik meg

– Ennek a kis ásólábú, rovarerő élőlénynek régen vakondok volt a neve, ma már egyszerűbben, csak vakodnak nevezzük. Sokan kerestek meg az elmúlt időszakban, hogy mi az oka annak, hogy már igen korán, január közepétől, bármerre járunk, mindenütt láthatunk friss vakondtúrásokat. Mi történt, kérdezik, felébredtek téli álmukból? Tudni kell, hogy a vakond nem alszik téli álmot. A fagyok idején a mélyebb területekre húzódik. Ha megfelelő a talaj hőmérséklete, akkor feljön a felső zónába, és ott dolgozik, ami sokszor bosszúságot okoz a kerttulajdonosoknak. A túrásokkal tulajdonképpen a „vadászterületüket” jelölik meg. Régóta figyelem a vakondok életét, csodálatos a világuk. A fő ásószervük a lapát alakú, erős karmokkal ellátott mellső lábuk. Éjjel-nappal örökös mozgásban vannak. Jelenlétük jelzi, hogy milyen a talajunk élővilága – tudtuk meg Sipos gazdától.

Senki ne bántsa

Hangsúlyozta, a vakond nem ellenség. Megeszi ugyan a gilisztákat is, hiszen honnan is tudná, hogy azok hasznosak a talajunkban, de megeszi a pattanó bogarak lárváit, a pajorokat, a lepkelárvákat is. Fontos szerepet vállalnak a kertjeink természetes ökológiai egyensúlyában.

– A vakond védett állat, senki se bántsa, akkor sem, ha bosszantja a vakondtúrás. Számos praktika létezik, amelyekkel távoltarthatják. Például kellemetlen szagú anyagot kell tenni a járatukba, de ne petróleumosat, gázolajosat, mert az szennyezi a talajt. Jó megoldás, ha üdítős, vagy sörösüveget állítunk a járatba. A vakondok érzékenyek a hangokra és a szél az üvegben számukra kellemetlen hangokat generál. Ahol kutya van a kertben és sokat ugat, ott sem szeretnek a vakondok. A gazdaboltokban lehet kapni vakondriasztó készüléket is. A friss telepítésű gyepeknél vannak, akik vakondhálót helyeznek el a gyepszőnyeg alá. Ez is segít – mondta Sipos József.