A veronai Via Cappello 23. szám alatt áll az a 13. századi épület, ami egykoron a Capulet, azaz a Del Cappello család otthona volt. Habár a lakhely valóságos, a többi a mítosznak állít emléket: a házat az évszázadok folyamán többször is átépítették, míg az 1930-as évekre már romokban állt – ekkor kezdtek neki egy komoly felújításnak, illetve újjáépítésnek, és akkor építették meg Júlia hálószobájának nevezetes erkélyét is.

Évente több mint egymillió turista keresi fel a kultikus helyet Veronában, ahol a legenda szerint Rómeó és Júlia örök szerelmet vallott egymásnak. Az erkély alatt álló Júlia szobornak csodatévő jelleget tulajdonítanak, aki megérinti a szobor keblét, szerencsés lesz a szerelemben. Az egyedülállók azt várhatják az érintéstől, hogy még abban az évben megtalálják hű társukat. Júlia fala pedig mindig tele van szerelmes üzeneteket hordozó levelekkel, cédulákkal.

Az egyik leleplező cikk a világ első modern turistacsapdájának nevezi a helyet. Verona városa tudta ugyan, hogy a házat semmi sem köti a történethez, az elmúlt száz évben mégis sokat költött arra, hogy ezzel csalogassák az embereket. És bejött nekik, dőlnek az egymást taposó turisták és pénz. A romantikának ugyanis ára van: 6 euró.