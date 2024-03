Megkezdődött a Tündérszépek országos szépségverseny egyik legizgalmasabb szakasza: az első jelentkezők számára fotós kollégáink nekiálltak elkészíteni a portfóliójukat, mellyel a megmérettetésen részt vesznek. Két nap alatt összesen 9 gyönyörű hölgyet örökített meg Török János fotóriporter kollégánk egy belvárosi stúdióban. Érkeztek Szegeden kívül többek között Szegvárról és Hódmezővásárhelyről is versenyzők. A vármegyei mezőny eddig úgy tűnik, főleg fiatalokból áll: szinte mindannyian 20 év alattiak voltak. Vélhetően tehát ez az első ilyen versenyük, ezért különösen örültünk annak, hogy azt láttuk, valamennyien pozitív élményekkel távoztak a fotózásról.

Ennek érdekében persze mindent meg is tettünk. A versenyzőket először profi sminkes és fodrász vette kézbe, hogy megjelenésük valóban tökéletes legyen. Ezt követően pedig nagyjából egy óra állt rendelkezésre, hogy három különböző ruhában elkészüljenek a képek. Ami a beállításokat illeti, a hölgyek többnyire rábízták magukat fotós kollégánkra. Azt viszont kicsit sajnáltuk, hogy az első két napon nem akadt olyan, aki kellő bátorságot érzett volna ahhoz, hogy egyedi kiegészítőkkel vagy szokatlan beállásokkal tegye egyedibbé saját portfólióját.

A versenyre a nevezés még nem zárult le. Aki most döntene úgy, hogy jelentkezik, megteheti a tunderszepek.hu oldalon. Számukra is szervezünk még portfóliófotózást, így erről a lehetőségről sem marad le, aki kicsit még gondolkodik. Erre április közepéig azért van még idő, nem árt azonban tudni, hogy régiónkból, azaz a 3 vármegyéből csak 50-en juthatnak be a verseny mezőnyébe.