Az, hogy ilyen sokan vannak, annak köszönhető, hogy mind a nyári ludak, mind a nagy lilikek fejlett szociális képességekkel rendelkeznek. Társas madarak, egyedül nem is érzik jól magukat, a családok szorosan összetartanak. A vonulás során ezekből a családokból verődnek össze a még nagyobb, több százas, vagy több ezres csapatok. Érdekes az is, hogy amikor felszállnak, minden madár ugyanabba az irányba indul. Legelés közben is jól megfigyelhető, ahogy a seregnyi madár azonos tempóban, azonos irányba lépegetve csipegeti a növényzetet.