Hirdetés 2 órája

Változatos álláslehetőségek képzett szakmunkások számára Nagykanizsán

Számos területen mutatkozik manapság kiemelt igény a szakmunkás munkaerőre. Az elhelyezkedési lehetőségek Nagykanizsán is bőséggel adottak, ahol többek között a most bemutatásra kerülő pozíciókban is nyílhat lehetőségük az elhelyezkedésre a jól képzett szakmunkásoknak!

PR cikk PR cikk

Fotó: freepik.com

Lakatos A lakatos képzettséggel rendelkező munkavállalók számos iparágban találhatják meg a számításaikat Nagykanizsán és környékén, beleértve többek között a gépipart, fémipart, építőipart vagy akár az autóipart. Nem csoda, hogy a pozíció megjelenésére egyebek mellett a város álláspiacára fókuszáló NagykanizsaAllas.hu kínálatában is volt már példa a szakmunka álláskategóriája alatt. A feladatok ezen álláslehetőségek kapcsán rendkívül változatosan alakulhatnak iparágtól és a projektek speciális jellemzőitől függően. Általánosságban ugyanakkor elmondható, hogy a lakatos munkakörhöz olyan tevékenységek kapcsolódnak, mint például a fémlemezek vágása és alakítása, a különböző szerkezetek összeszerelése, a szerkezetek javítása és karbantartása, továbbá a gyártási folyamatokban való tevékeny szerepvállalás. A lakatosok ezenkívül gyakran végeznek a fémek összeillesztéséhez szükséges hegesztési és forrasztási munkákat, valamint néhány szakember tervezési teendőket is ellát. Feladatkörükre mindemellett jellemző, hogy gyakran kell együttműködniük más szakemberekkel, többek között építészekkel, építőmérnökökkel vagy gépészmérnökökkel a munkák hatékony elvégzése és a projektek sikeres megvalósulása érdekében. Karbantartó Karbantartóként ugyancsak több területen is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre Nagykanizsán. A konkrét feladatok ily módon ez esetben is mutathatnak eltéréseket, jellegét tekintve ugyanakkor valamennyi esetben hasonló, főként műszaki kötődésű tevékenységekkel lehet számolni. Ennek egyik fontos szeletét a gépek és berendezések időszakszerű karbantartása jelenti, amelynek értelmében a karbantartók olyan rutinszerű karbantartási feladatokat végeznek, mint például az olajcsere, a kenés, a szűrők cseréje és géptől függően ehhez hasonló rutinmunkák. Ezenkívül az esetlegesen felmerülő hibák esetén a karbantartók feladata, hogy azonosítsák a hibák forrását, illetve kiküszöböljék azokat. Ez magában foglalhatja az alkatrészek cseréjét, a hibás elemek javítását, valamint az általános problémamegoldást is. A karbantartók továbbá hozzájárulnak a gépek biztonságos működéséhez is, amit különböző biztonsági ellenőrzések elvégzésén keresztül biztosítanak. Munkájukról és feladataikról valamennyi esetben dokumentációkat vezetnek, ami az elvégzett alkatrészcseréket és javításokat is részletezi. Gépkezelő Mindemellett Nagykanizsán gépkezelői állások is gyakran kerülnek meghirdetésre. Ezek egy része csupán betanított munkavégzést takar, míg más gépkezelői munkakörök esetében (pl. CNC gépkezelői pozíciók) alapvető elvárás a szakirányú képesítés megléte. A feladatok főként a gépek beállítása és működtetése, a termelési folyamatok felügyelete, a minőségellenőrzés, valamint biztonsági előírások követése köré szerveződnek, ugyanakkor iparágtól és a kezelt gépektől függően további felelősségek is a munkakör részét képezhetik.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!